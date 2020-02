Forfatter om Barretts 'nationalsang': -Et slag i ansigtet på alle sønderjyder

Sønderjylland markerer i 2020 100-året for genforeningen med Danmark.

Det sker med en masse arrangementer og shows, der ønsker at fortælle historien fra dengang.

Forleden gik musikeren Sigurd Barret på scenen på Folkehjem i forbindelse med 100-året for den sønderjyske folkeafstemning.

Her fremførte han i et show på DR en anden version af 'Det haver så nyligen regnet' af Johan Ottesesens fra 1890.

Forskellen på versene Før lød første vers:

Det haver så nyligen regnet,

det har stormet og pisket i vor lund.

Frø af ugræs er føget over hegnet,

åg på nakke og lås for vor mund.

Årets løb har sin lov,

der blev lyst i vor skov,

ak, hvor kort, indtil alt er stormens rov. Nu lyder det:

Det har været et vildt og voldsomt regnvejr,

Og det drypper fra træerne endnu

Frygt for andre har hersket på vor egn her,

Fremmedhad sprængte tillidsbånd itu. Ordene ”Frø af ugræs er føget over hegnet” er altså fjernet fra første vers. Det var netop den linje, der fik tyskerne til at forbyde sangen for 100 år siden. Kilde: TV2 Se mere

Den nye version har mødt kritrik af forfatteren Henrik Petersen fra Rødekro. Han mener, at den er en hån mod sønderjydernes historie, og det er tegn på 'skandaløs mangel på kulturel og historisk indsigt'.

- Da jeg så det (red. showet) var det som at få et slag i ansigtet, siger Henrik Petersen.

Han undrer sig over, at Grænseforeningen er gået med på ideen om at ændre i visen.

Ingen censur

Sigurd Barrett er ked af, hvis har trådt på nogen ved at lave en anden version af sangen. Det er ikke et forsøg på at erstatte den gamle version.

- Jeg ønsker ikke at bortcensurere noget, og jeg beklager, hvis nogen har følt sig trådt, siger han til TV SYD.

Han har indtil videre kun fået positiv respons, når han har optrådt.

- Den oprindelige tekst er et historisk vidnesbyrd, som vi aldrig må glemme. Min nye tekst er skrevet i stor kærlighed til sønderjyder og til Danmark. Den ønsker at pege fremad i demokratiets tegn, og den ønsker at pege på kulturernes ret til at leve side om side i gensidig forståelse og respekt.

I sine forestillinger synger Sigurd Barrett begge versioner af 'Det haver så nyligen regnet', så det handler slet ikke om censur, siger han.

Han er heller ikke enig i, at det er tegn på manglende forståelse for kulturen og historien.

- Kritikken er urimelig, fordi det passer ikke. Jeg har læst på mit stof. Jeg har givet et bud på en moderne version, der handler om rummelighed, siger Sigurd Barrett.

