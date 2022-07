Anmeldere ellevilde med 'Resten af Livet - kalder den et 'lavmælt sønderjysk mesterværk'

Nu er instruktøren tilbage med opfølgeren, "Resten af livet", som udgør anden del af hans sønderjyske filmtrilogi.

Og at dømme ud fra de danske anmeldelser har Frelle Petersen gjort det igen.

Således giver Filmmagasinet Ekko, Kristeligt Dagblad og Soundvenue filmen fem ud af seks stjerner.

Information, der ikke uddeler karakterer, kalder "Resten af livet" endnu et "langsomt og underspillet mesterværk".

Filmen følger ægteparret Egon og Maren og deres to voksne børn, som bor i samme by og har en tæt relation. Da sønnen Tobias pludselig dør, efterlades forældrene og søsteren Line i dyb sorg.

Hovedrolleindehaver fra Haderslev

I en af filmens hovedroller ses skuespiller Ole Sørensen. Han har siden 1979 været skuespiller og instruktør på Teatret Møllen i Haderslev, hvor han også er vokset op.

I 2021 modtog han Teaterforeningens Hæderspris for sit mangeårige arbejde på egnsteatret i Haderslev. Året før vandt han den mest prestigefyldte pris inden for scenekunst, Reumert-prisen, for sin rolle i stykket 'Mod til at dræbe'.

Begejstrede anmeldere

Filmen handler om, hvordan de tre bearbejder sorgen forskelligt, og hvordan man kommer igennem resten af livet med savnet af et menneske, man elsker.

- "Resten af livet" er menneskeklog, præcis og gribende i sin skildring af familiens fælles og individuelle sorgproces. Men Frelle Petersen brillerer i lige så høj grad med sin miljøskildring, der både er lidt eksotisk (sagde københavnersnuden) og dybt genkendelig, ikke mindst i skildringen af familien og dens traditioner, skriver Freja Dam fra Soundvenue.

Informations anmelder, Lone Nikolajsen, mener, at Frelle Petersen er godt i gang med at lave en filmtrilogi, der "i al stilfærdighed rager op i dansk film og viser, hvor vidunderligt berigende helt almindelig realisme kan være".

Med "Resten af livet" giver Frelle Petersen lige så fyldigt et billede af sorg, som "Onkel" gav af længsel, mener Lone Nikolajsen.

Også Kristeligt Dagblads anmelder, Freja Bondgaard, er begejstret.

Hun mener, at Frelle Petersen med anden del af sin sønderjyske trilogi slår sit navn fast som uomgængelig instruktør.

- "Resten af livet" er en smuk film om sorgen og dens processer, og hvor individuelt det er, det der sker med os, når vi sørger. Pludselig rammes familien af det helt ubærlige tab af deres søn, og helt uden varsel sidder vi med inde i den sofa, hvor der skal vælges salmer til hans begravelse, skriver hun.

Fra Filmmagasinet Ekko lægger anmelder Kristian Ditlev Jensen blandt andet vægt på, at filmen "indfanger den sønderjyske stilhed med forrygende velspillet og følelsesmæssig intensitet".

"Onkel" og "Resten af livet" udgør de første to dele af en planlagt trilogi, der foregår på Tønder-egnen, som er Frelle Petersens hjemstavn, men er to helt uafhængige historier.

"Resten af livet" har biografpremiere torsdag.