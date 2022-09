Danmarks største økologiske mælkeproducent dropper sojabønner og bliver selvforsynende med foder

- Min farfar dyrkede selv hestebønner til foder. Der blev ikke sejlet noget ind fra Sydamerika, og det udgangspunkt ville jeg gerne tilbage til. Men min farfar er her ikke længere, så derfor måtte vi selv finde opskriften, og nu er det endelig lykkes, siger Svend Brodersen i pressemeddelelsen.

Lokale råvarer til køerne

Frem for at skulle importere sojabønner, så skal køerne nu i stedet blandt andet have kløvergræs, ærter, lupiner, raps og bønner foruden hø og majs, der alt er dyrket lokalt, oplyser Gram Slot.

- Importen af sojabønner fra Sydamerika kritiseres for at være en af de helt store klimasyndere i verden. Som led i visionen om at være på forkant med udviklingen inden for landbruget, skærer Gram Slot det CO2-udledende transportled nu væk, siger Svend Brodersen i pressemeddelelsen og fortsætter.