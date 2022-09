Forskere og forbrugerorganisation kræver totalforbud mod PFAS

Problemet med skadelige fluorstoffer blev understreget, da en række borgere sidste år viste sig at have alarmerende høje niveauer af fluorstoffet PFOS i blodet. Stoffet stammede fra kalvekød fra et lokalt kogræsserlaug.

Det fritgående kvæg havde græsset på arealer, som viste sig at være forurenet med PFOS. Forureningen stammede fra brandskum, som tidligere var blevet brugt i forbindelse med øvelser på en brandskole i området.

Netop PFOS er for længst forbudt, men er blevet ophobet i naturen.

Danmark har før været foregangsland

Anja Philip påpeger, at EU allerede har lavet en strategi for et forbud mod fluorstoffer. Men Danmark kan ikke vente på, at det bliver en realitet, mener hun og forskerne bag debatindlægget.

- Det tager for lang tid. Vi ved, at sundheds- og miljørisikoen er så stor, og derfor siger vi, at nu må vi bare handle. Danmark har før været foregangsland på kemikalieområdet, og så er EU heldigvis fulgt efter, siger hun.

Forbrugerrådet Tænk lægger ikke skjul på, at det vil kræve flere ressourcer til Miljøstyrelsen, som skal sikre, at der ikke importeres produkter fra udlandet, som indeholder fluorstoffer.

Bag opfordringen om et forbud står desuden Philippe Grandjean, der er professor i miljømedicin ved Syddansk Universitet og Harvard University, professor Xenia Trier fra Institut for Plante- og Miljøvidenskab på Københavns Universitet og fire andre danske forskere.