Erhvervsdrivende ånder lette op: Kompensationen er på vej

Det har ikke været meget fest på dansegulvet og i baren på Crazy Daisy i Haderslev, siden myndighederne i marts sidste år lukkede ned for alle natklubber og diskoteker i landet.



Derfor har indehaver Martin Karas Christiansen hen over efteråret levet på kassekreditten, mens diskolyset og fadølsanlægget har været slukket.

Derfor kom den fungerende erhvervsminister Dan Jørgensens udmelding, om at systemet, der skal tage imod de erhvervsdrivende ansøgninger om kompensation igen er oppe at køre, som dagens bedste nyhed.

- Jeg er glad for den melding, der er kommet i dag. Jeg er glad for at kunne gå ned i banken og fortælle, at pengene er på vej, og så glæder vi os bare til, pengene tikker ind på vores Nemkonto, siger Martin Karas Christiansen til TV SYD.

Ifølge erhvervsministeren, skulle kompensationen blive udbetalt cirka ni dage efter ansøgningen lander i systemet.

Den lange ventetid siden september på at søge kompensation skyldes, at EU først skulle godkende statsstøtten, og der derefter skulle laves et IT-system, som kunne håndtere ansøgningerne.

Ventetiden har gravet et stort økonomisk hul hos diskoteksindehaveren.

- Det betyder, at vi endnu ikke har søgt for november, december, januar og februar, så vi er stadig langt bagud på likviditeten.

Nu håber Martin Karak Christiansen, at kompensationen flyder løbende ind i forretningen, da han ikke forudser den store genåbningsfest lige forløbig.

Realistisk set så kommer vi til at være lukket ned længe endnu, det forstår vi godt. Derfor har vi et håb om, at udbetalingsstrømmen kommer til at fungere noget mere kontinuerligt, siger Martin Karak Christiansen.