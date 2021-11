Fyret Pytlick er ærgerlig over punktum på trænerkarriere

En mere end tre årtier lang og til tider yderst succesfuld trænerkarriere i dansk håndbold er formentlig slut.

Det er en realitet, efter at Sønderjyske fredag valgte at afskedige cheftræner Jan Pytlick for klubbens herrehold.

54-årige Pytlick meldte i oktober ud, at han ville stoppe efter sæsonen, og efter nogle svingende resultater de seneste uger kom fyringen ikke helt bag på den tidligere damelandstræner.

- Jeg er ked af, at jeg ikke kunne gøre det færdigt.

- Det er klart, at jeg ville gerne have rundet det hele af på en anden måde. Jeg har brugt 31 år inden for håndbolden, som i starten kun var en hobby, der udviklede sig til at være en hobby og et arbejde, siger Jan Pytlick.

- Jeg har respekt for de ambitioner, som klubben har, og jeg har også selv meldt ud, at jeg havde store ambitioner med det her hold.

- Det har vi ikke kunnet leve op til, lyder det fra den nu tidligere Sønderjyske-træner.

I de seneste fem kampe er det blot blevet til tre point, hvilket placerer Sønderjyske på en tiendeplads midtvejs i grundspillet.

Holdet med hjemmebane i Sønderborg kan dog fortsat nå at kæmpe sig op i top-8, der får adgang til slutspillet.

- Jeg har lagt al den energi i det, som jeg kunne, men vi har bare været for svingende med vores resultater, og det må jeg som cheftræner tage ansvaret for. Den er ikke meget længere, konstaterer han.

Sønderjyske har allerede Jan Pytlicks afløser klar, da klubben har fremrykket Klavs Bruun Jørgensens ansættelse.

Kort efter at Pytlick i oktober annoncerede, at han var i gang med sin sidste sæson, blev Klavs Bruun Jørgensen - der også har en fortid som damelandstræner - ansat med virkning fra sommeren 2022.

Jan Pytlick fortryder intet omkring forløbet.

- Jeg har haft i baghovedet, at det her kunne ske, hvis ikke resultaterne flaskede sig. Sandsynligheden ville være større, når nu Klavs Bruun gik rundt i kulissen og ikke havde noget arbejde.

- Så jeg meldte det ud i respekt for klubben i stedet for at vente til januar med at sige det, da alt, hvad der vedrører scouting af spillere og trænere, foregår i den her periode, siger Jan Pytlick.

Selv om "man aldrig skal sige aldrig", så regner han med, at det er slut med at være håndboldtræner, og at der skal ske noget andet.

- Det har været fedt at være med på den tur her. Man kan ikke undgå at få nogle skrammer indimellem, og både det gode og dårlige har været fantastisk.

- Faktisk er der meget læring i at være nede at ligge, børste støvet af og komme videre. Det er ikke kun, når man står med medaljerne om halsen, at det er fedt.

- Det er selvfølgelig aldrig fedt at lande i den situation, jeg er havnet i her i dag, men jeg er egentlig afklaret med det og tager noget brugbart med videre i mit liv, forklarer Jan Pytlick.

Omkring årtusindskiftet førte han damelandsholdet frem til to OL-titler og tre EM-titler. De senere år han Jan Pytlick slået sine folder inden for klubhåndbolden.

- Jeg er altid stået op om morgenen og har kigget mig i spejlet og sagt: "Er det dig, der står derinde?" Derfor har jeg også rimelig hold i mig selv.

- Jeg har gjort alt, jeg kunne med Sønderjyske for, at det skulle lykkes, det er ikke gået den vej, og så må der andre til, siger han.

Selv er den garvede håndboldmand klar til nye udfordringer.

- Det kunne være alt. Tavlen er vasket helt ren. Selvfølgelig skal det være noget, jeg kan bestride, men det kan være at arbejde med mennesker og ledelse - både inden for og uden for sporten, siger han.

