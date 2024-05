Hendes børn vil kun spise nogle helt bestemte kartofler

En køkkenhave, som ikke ligger i deres baghave, for sådan en har de ikke.

Derimod ligger den en smule mere royalt lige i baghaven hos Gram Slot. Her kan man få ikke bare én, men to køkkenhaver ganske kvit og frit.

- Jeg synes, at det at producere sin egen mad og vide, hvor maden kommer fra. Det gør, at man får en nærhed til naturen. Der er mange i vores område, som ikke er tæt på naturen længere, forklarer Svend Brodersen, som er direktør på Gram Slot.



- Vi får friske grøntsager, som vi kan følge det fra starte til slut. Processen er fed. Du går fra at have et lille frø til spidskål på 5,5 kilo, siger Camilla Solgaard Rasmussen, der sammen med sin familie har to køkkenhaver ved slottet.