Hun fik klar besked fra lægen og droppede alt kød i seks uger

Det er nu, du skal begynde at gøre noget anderledes, lød lægens opfordring til 35-årige Nadia Larsen.

Undersøgelserne viste, at hendes kolesterol var for højt, og Nadia behøvede kun at se på sin far, som er kronisk hjertepatient, og tænke tilbage på sin bedstemor, som døde af hjerte-kar-sygdom, for at vide, hvordan hendes egen fremtid kunne ende med at se ud.

- Jeg kan nå at lave en livsstilsændring og bruge de næste år på at blive en bedre udgave af mig selv, så jeg ikke ender som min far og bedstemor om 30 år, siger Nadia Larsen.