I en gammel efterskole- og sygehusbygning ser en højskole søndag dagens lys i Gram

Gamle lokaler har fået nyt liv

Efter flere måneder, der gik op i politik og økonomi, kunne Gram Højskole i januar overtage de lokaler, som den daværende Gram Efterskole havde benyttet, inden efterskolen gik konkurs i marts 2020. Længere tilbage har bygningerne huset et sygehus.

Holdet bag højskolen har på nærmest rekordtid kunne få stablet en højskole på benene.

- Vi er heldige med, at vi overtog en bygning, der ikke var misligholdt, men den havde på den anden side også brug for en kærlig hånd. Den bar præg af at have været brugt af efterskoleelever, og derfor var den visse steder slidt. Derfor har vi haft fokus på at gøre den mere lækker og føre den tilbage til den oprindelige stil, som bygningen havde (den gang det var et sygehus, red.), siger forstander Jens Horstmann.