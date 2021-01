Sygehus bliver højskole i slotsby

Stor lokal opbakning

Allerede da planerne om højskolen blev præsenteret ved et online møde i slutningen af oktober, kom der over 100 tilmeldinger til den skolekreds, og helt afgørende meldte en række lokale investorer sig klar til at være med til at få det økonomiske grundlag på plads i en af de stunder, hvor det så sort ud.

- Vi får brug for yderligere økonomi til at gøre bygningerne up to date, så i løbet af en måneds tid kommer der en indsamling i Gram, og den bliver endnu et afgørende element i at vi kan lave en højskole, som er attraktiv for elever og kursister, fortæller Svend Brodersen i en pressemeddelelse.