Jagerpiloten 'Kin' blev første dansker til at flyve de nye F-35 fly

En rigtig stor dag for dansk forsvar

Forsvarsminister Trine Bramsen (Socialdemokratiet) siger til TV SYD, at det er en meget stor dag for dansk forsvar:

- Med F-35 bliver vores forsvar styrket markant, og det får enorm betydning for vores evne til at beskytte Danmark og deltage i internationale operationer, som coronakrisen bestemt ikke har gjort mindre. Flyene er helt afgørende for, at vi kan gøre vores indflydelse gældende, siger forsvarsministeren og fortsætter:

- Indtil nu har F-35-anskaffelsen mest handlet om politiske diskussioner, og om hvor meget de koster og støj. I dag markerer vi, at de er her rigtigt, og at dansk forsvar nu flyver F-35, siger Trine Bramsen.



Flyvningen torsdag blev foretaget i en amerikansk F-35, da de første danske fly først ventes leveret på Luke Air Force Basen i USA til april, hvor kampflyene skal bruges til træning af de danske jagersoldater.

Omfattende uddannelse til piloterne

De første fly lander først på dansk grund ved Flyvestation Skrydstrup ved Vojens i 2023. Men inden de når så vidt, skal danske jagerpiloter igennem en omfattende uddannelse i USA, forklarer Trine Bramsen:

- Det kræver meget uddannelse af jagerpiloterne. Det er meget anderledes at flyve en F-35 fremfor en F-16, så de vil opholde sig på skift i USA de næste år.