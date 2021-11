Kommune begynder undersøgelse om mulige overgreb på kostskole

Frem til 1993 var det en selvejende institution, som fortsat havde tilknytning til kommunen. Den lå i Haderslev, og derfor er sagen hos Syd- og Sønderjyllands Politi.

Det bliver advokatfirmaet HjulmandKaptain, der kommer til at stå for undersøgelsen.

Advokat Niels Vase siger, at det væsentlige i undersøgelsen bliver at undersøge de udsagn, som de tidligere elever er kommet med.

En del af det vil afvente politiets undersøgelse i sagen.

- Det er klart, at vi i forhold til delen omkring det faktiske hændelsesforløb vil være afventende i forhold til politiets undersøgelser. Det er der flere grunde til. For det første vil vi ikke forstyrre det igangværende politiarbejde.

- For det andet har politiet nogle andre og bedre muligheder for at komme til bunds i sagen end en advokatundersøgelse, siger han i pressemeddelelsen.