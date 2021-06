Kronprinsen om Eriksen-hyldest: - Nu er det store smil på igen

Torsdag aften stod tiden stille over hele Danmark kl. 18.10, da tusindvis af danskere rejste sig for at klappe af Herrelandsholdets nummer 10, Christian Eriksen, der fik hjertestop i Danmarks første EM-kamp.

Hyldesten foregik overalt i Danmark, og også i udlandet klappede folk for at hylde Eriksen.

Fredag mødte TV SYD kronprins Frederik, der var én af de mange tilskuere i Parken og dermed deltog i hyldesten på nærmeste hold.

Kronprins Frederik fortæller til TV SYD, at det var den helt rigtige hyldest, da han bliver spurgt til, hvordan han oplevede danskernes hyldest til Eriksen:

- Det var den helt rigtige hyldest og afslutning på en periode, som har været ret intens for specielt spillerne.

- Nu er det store smil på igen.

Se hele Kronprinsens svar øverst i artiklen.