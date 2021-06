Læk af palmeolie fra tankvogn efter uheld skaber lang kø

Et uheld mellem en tankvogn og personbil på Sønderjyske Motorvej mellem Haderslev N og Christiansfeld har forårsaget et læk i tanken. Et enkelt spor i nordgående retning er åbent, men politiet forventer kø til langt ud på eftermiddagen.