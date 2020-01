Louise redder dyr ud af flammerne: Hver gang man finder levende dyr, føles det som et mirakel

Sorte forkullede træer, en jord dækket af aske og døde dyr alle vegne. Det syn mødte 29-årige Louise Ellegaard Pedersen fra Sommersted, da hun ankom til Kangaroo Island i Australien. Hun er dyrlæge, men lige nu rejser hun jorden rundt.

Da hun kom til Australien, hvor cirka en milliard dyr er døde i skovbrande, var hun ikke i tvivl om, hun ville hjælpe dyrene.

Jeg kan ikke slappe af og nyde livet, når jeg ved, at tusindvis af dyr omkring mig lider. Louise Ellegaard Pedersen, dyrlæge.

- Man begynder at forstå alvoren, når man bevæger sig uden for de store byer, hvor landskabet er dækket af røg. Jeg kan ikke slappe af og nyde livet, når jeg ved, at tusindvis af dyr omkring mig lider, skriver Louise Ellegaard Pedersen til TV SYD.

Har reddet 18 koalaer fra flammerne

Øen Kangaroo Island er et af de steder i Australien, hvor naturbrande hærger. Louise Ellegaard Pedersen fik mulighed for at tage dertil for at finde dyr, der har overlevet brandene. En røgfyldt luft og en fæl stank af forrådnelse mødte hende, da hun ankom til øen. Det er noget af det hårdeste, hun har set som dyrlæge.

Nogle dage gik hun rundt i mange timer uden at finde andet end forkullede, døde kroppe.

- Det tager pusten fra en, at man ikke kan gøre noget, men så finder man pludselig en koala, og det giver en energien og lysten til at forsætte eftersøgningen, skriver Louise Ellegaard Pedersen.

Hun var i alt med til at redde 18 koalaer, inden hun tog væk fra øen. De kom til et redningscenter for dyr, hvor de kunne blive behandlet.

Vil tilbage og hjælpe flere dyr

Louise Ellegaard Pedersen har stadig svært ved at forstå, hvad hun har oplevet, men hun er sikker på en ting: Hun vil tilbage og hjælpe med at behandle de dyr, der har overlevet brandene.

- Hver gang man finder et dyr, der har overlevet, følges det som et mirakel. Man kniber sig selv i armen, for man forstår overhovedet ikke, hvordan noget levende væsen kan have overlevet brandene, skriver hun.

Louise Ellegaard Pedersen har lavet en fond, hvor hun samler penge ind til nogle af de koalaer, der har brug for hjælp.

Du kan støtte indsamlingen og læse mere om hendes oplevelser her.