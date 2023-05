Mor og søn vil skaffe EM og VM tilbage til Vojens - gocartcenter renoveret for millioner

Internationale løb tilbage til Vojens

Sønnen Robert Schlünssen er helt enig. Han har for halvandet år siden og før renoveringen overtaget Vojens Motorsports Arena fra sin mor, og han satser stort.

- Vi vil have EM og VM i gocart tilbage til Danmark. Det har ikke været her siden 1992, hvor det også foregik i Vojens.

- Desuden vil vi gøre det til et uddannelsescenter for racerkørere. Enhver racerkører og formel 1-kører begynder på en gocartbane, som jeg selv har gjort. Og så vil vi også gerne tiltrække turister og sørge for, der kommer gang i byen og området, fortæller Robert Schlünssen.



Ifølge ham er der stor sandsynlighed for, at der allerede i 2024 vil blive afholdt europamesterskaber på den nyrenoverede bane.

Indvielsen af Vojens Motorsports Arena sker lørdag mellem klokken 10 og 16, hvor blandt andet Haderslevs borgmester, Mads Skau, holder tale, og der vil være flere opvisningsløb.