Nu kommer der adgangskrav til folkekirken

Søndag begynder det nye kirkeår, vær velkommen herrens år, som der skrevet står i salmebogens sang nr. 74, men for første gang i tusinde år eller der omkring kommer der adgangskrav om coronapas, hvis hundrede mennesker eller flere er samlet til en kirkelig handling.

Fra mandag den 29. november 2021 gælder nye regler om coronapas ved gudstjenester, fredagsbøn, religiøse handlinger og menighedsarrangementer samt på folkekirkens uddannelsesinstitutioner.

- Jeg er glad for, at kirken fortsat er åben, det er kun naturligt, at vi tager hånd om de krav og vilkår, der er i samfundet. De gælder naturligvis også for os, siger biskop Elof Westergaard, Ribe Stift.



Præsten er optimist

Gram og Fole kirker ligger ikke i Ribe Stift, men i Haderslev Stift. Kirken i Gram er så stor, at den kan rumme et par hundrede mennesker, og her mødes de nye regler om adgangskrav med optimisme af sognepræst Johannes Gjesing.

- Det er selvfølgelig irriterende, men denne gang har vi en helt anderledes ro om hele situationen end sidste gang, epidemien florerede. Vi finder løsninger, jeg er født optimist, siger Johannes Gjesing, sognepræst i de to kirker.