Nyt kviktestcenter i Varbergparken

Klokken lidt i ni om morgenen står der allerede flere mennesker i kø. Det nye testcenter åbner om få minutter, og i køen tripper de ventende i kulden. En af beboerne fra Varbergparken, der står og skutter sig er Mohammad Hadid. Han arbejder til dagligt som IT-supporter.

- Jeg er glad for testcenteret er åbnet her i Varbergparken og jeg er glad for, at kommunen har gjort en ekstra indsats for, at informere beboerne om muligheden. Her er mange ældre beboere, og her er en mange beboere, der ikke kan læse dansk, så for dem er det vigtigt. Det fortæller Muhammad Hadid mens han står i køen.

Udover at oprette testcenter i Varbergparken, har Haderslev Kommune fået oversat informationsmateriale til bl.a. arabisk. Derudover er der indgået et samarbejde med den lokale formand for moskeen, der spreder budskabet på Whatsapp. På den måde bredes informationen om testmuligheden ud blandt beboere med anden etnisk baggrund.

- Her er stadig mennesker som kommer fra f.eks. Syrien og andre steder, som endnu ikke har lært dansk, og de kan få informationer om testcenteret, og om hvordan vi alle skal passe på hinanden og ikke sprede smitte, forklarer Muhammad Hadid.

Tidlig indsats

Testcenteret er oprettet i samarbejde mellem boligselskabet HAB, den boligsociale helhedsplan og Haderslev Kommune og meningen er, at man skal undgå stor smittespredning i området.

- Der er desværre flere eksempler på, at Covid-19 har spredt sig kraftigt i boligområder med en beboersammensætning i stil med den, vi ser i Varbergparken. Derfor har vi sat massivt ind med oplysning og opsøgende arbejde, og vi er glade for at se, at Haderslev Kommune også engagerer sig og har åbnet et kviktestcenter i Varbergparken, siger Allan Emiliussen, boligsocial chef i HAB og Den Boligsociale Helhedsplan.

Varbergparken i Haderslev har siden 2018 haft en beboersammensætning, der fordeler sig 50/50 på etniske danskere og danskere med anden etnisk baggrund. Alligevel er der ifølge Allan Emiliussen, brug for en særlig indsats.

- Der er en særlig udfordring i at få informeret beboere af anden etnisk herkomst, og den udfordring har vi taget på os. Vi skal bruge nogle lidt andre kanaler, end vi plejer. F.eks. bruger vi Whatsapp for at få fat i folk, ligesom vi har brugt Varbergparkens Dialogforum i det opsøgende arbejde, siger han.

Helhedsplanen har udformet informationsskrivelser på arabisk og samarbejder med centrale personer tilknyttet den lokale moske for at få spredt budskabet, blandt andet i forbindelse med fredagsbøn.

Alternative kanaler rammer bredere

Ikke alle beboere holder øje med samme medier. Derfor er netop brugen af whatsapp smart.

- Vi har brug for lokale kræfter til at nå så langt ud som muligt. En af de personer vi samarbejder med, er formanden for den lokale moske. Det var faktisk ham, der foreslog, at kommunikere via WhatsApp. Så gennem hans WhatsApp kommer vi ud til 100 familier, som så igen taler med deres venner og bekendte, fortæller Ghada Meri, der er integrationskonsulent i Jobcenter Haderslev.

- Det næste vi arbejder med, er lydfiler som kan sendes ud til beboerne. Der er en andel af dem, som ikke kan læse, og dem rammer vi bedst med information, der er indtalt på en lydfil, uddyber Ghada Meri.