Smittetal: Sogn lukker ned

Smitten er fundet i tre klasser på Rask Mølle Skole. Det er i en specialklasse, i en 4. klasse og i en 6. klasse.



- Vi tager det roligt, og vi har gode forhåbninger om, at vi nu har kontrol over smitten, da der ingen nye smittede er i dag, fortæller René Nielsen.

Testcenteret i hallen er åbent, og den kommunale chef opfordrer borgerne til at bruge det. Der er nødpasning i skolens SFO.

- Vi kender ikke kilden til smitten på skolen, men det er både ansatte og elever, der er smittede, siger René Nielsen.

Aktuelle smittetal

Antallet af smittede de seneste syv dage falder samlet set. I TV SYDs område falder tallet fra 625 til 620, hvilket dog stadig er relativt højt, hvis man ser på de seneste 14 dage.

Smitten stiger i Hedensted og Fredericia kommuner. Hedensteds incidenstal stiger fra 120 til 135 og i Fredericia er det fra 131 til 147.

Den gode nyhed er, at nu er der to kommuner, der er uden for myndighedernes bekymringsgrænse. Det vil sige, at de ikke har over en incidens over 20.

Det er Fanø, der slet ikke har fundet nogen smittede, og Tønder er for første gang i en måned kommet under et incidental på 20.