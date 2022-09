Pølsevogn får efter mange protester lov til at blive stående

- Det er bare fantastisk, den store opbakning der har været fra mine kunder. Jeg kan takke dem for, at jeg får lov at fortsætte med at sælge pølser fra min vogn og på samme plads i byen, siger han.

Den nye klimapark, 'Jomfrusti', skal løbe fra Jomfrustien og helt ned til Haderslev Havn.

På billedet kan man se, hvordan 'Jomfrusti' kommer til at se ud, når den er færdigopført. På nuværende tidspunkt holder pølsevognen Grethe's Pølser til lige ved den store, røde blodbøg nederst på billedet - og her får den lov at blive stående.