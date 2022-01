Politiet udelukker ikke pyroman efter 12 mistænkelige brande

Der kan muligvis være én eller flere pyromaner på spil i Gram-området.

Det bekræfter Lasse Rasmussen, der er vicepolitiinspektør for Områdecenter Nordøst, der dækker Haderslev og Vejen Kommuner, over for TV SYD.

Denne teori er opstået, efter at der har været 12 mistænkelige brande i Gram-området alene siden slutningen af august 2021.

- Vi kan ikke med sikkerhed sige, at der er tale om én eller flere pyromaner, men det er en hypotese, vi arbejder ud fra. Men når det er sagt, så er det også vigtigt at understrege, at der er mange hypoteser i spil, for vi har svært ved at udelukke noget definitivt, da vi har svært at fastlægge årsagen bag alle brandene, siger Lasse Rasmussen.