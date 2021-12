Se julegudstjeneste fra Haderslev Domkirke her

Igen i år bliver julen afholdt i skyggen af corona og det kan blive en udfordring at deltage i de traditionelle julegudstjenester i den lokale kirke.

Derfor bringer vi her på siden et gensyn med TV SYD's julegudstjeneste, som blev optaget i Haderslev Domkirke kort før juleaften 2020. Gudstjenesten blev afviklet under de retningslinjer, der var gældende på tidspunktet for optagelsen.



Du kan se gudstjenesten øverst på denne side.



Hvis du har lyst kan du downloade og evt. printe sangbladet, der blev brugt ved gudstjenesten. Der er også tekster på salmerne i udsendelsen.

Klik på linket herunder for at hente sangbladet som PDF-fil: