Se videoen: Sulten ulv jagter rådyr

Mandag den 16. maj går bukkejagten ind, og i den anledning var Morten Clausen lørdag taget en tur ud i sin skov, i Stensbæk nær Arnum, for at se om udsigten fra jagttårnet var i orden.

Pludselig hører Morten Clausen en lyd, og instinktivt begynder han at filme på sin telefon. Mens han står og filmer kommer først en rå løbende - og lige i hælene på den løber en ulv.

- Jeg blev overrasket, for jeg har aldrig set en ulv før. Jeg synes, det var en vild oplevelse, som jeg ikke tror, der er mange andre i Danmark, der har haft, siger han til TV SYD.

Han fortæller, at ulven fangede dyret og spiste det på dén mark, man kan se, at ulven løber ind over på videoen.