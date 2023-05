Statsminister på besøg i Skrydstrup på kritisk tidspunkt

- Men problemet er, at der ikke er mandskab nok til de mange opgaver, og der ligger heller ikke en plan for, hvordan de mange penge skal bruges. Desuden varer det et stykke tid, før der for alvor tilføres penge til systemet, siger han og fortsætter:

- Man er nødt til at tage opgaver væk, hvis man mener, det er vigtigt for Danmark, NATO og Ukraine, at vi er med til at uddanne og træne ukrainske piloter.

Der må fjernes opgaver

Hans Peter Michaelsens største bekymring er, om man er villig til at drosle ned på for eksempel det danske F16-bidrag til opgaver om air policing i de baltiske lande og på Island.

- Man besluttede for et par år siden, at F16 skal flyve til 2027, fordi man ikke vil have et dyk under omstillingen, hvor man ikke kan stille fly til rådighed for NATO. Men det er noget, der er med til at presse personellet på Skrydstrup, for så har du både F35-operationer, du har omskoling i USA, og du har F16-operationer på samme tid, siger Hans Peter Michaelsen.

Danmark og Holland skal lede træningen af piloter

Ifølge Ritzau, som citerer nyhedsbureauet Reuters, siger den amerikanske forsvarsminister, Lloyd Austin, torsdag, at det er Danmark og Holland, som skal lede træningen af ukrainske piloter til F16-fly.

I en mail til Ritzau oplyser fungerende forsvarsminister Troels Lund Poulsen (V), at han torsdag har mødtes med den amerikanske minister, hvor de netop har drøftet træning af ukrainske piloter til F16-fly.

- Første skridt er at afdække, hvilke lande der vil være med til at gennemføre træningsmissionen. og det er vi i gang med nu. Her er Danmark klar til at spille en central rolle sammen med Nederlandene, udtaler ministeren.