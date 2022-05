Ti Sønderjyske-udløb: Aftaler med nye spillere er i hus

Spillere udefra

Størstedelen af forstærkningerne til Sønderjyske-truppen vil ikke komme fra klubbens ungdomshold.

- Der bliver primært tale om at rekruttere spillere udefra, og vi kommer til at købe spillere ind til alle kæder, siger Esben Hansen.

Det vil ske på trods af, at Sønderjyske har en vision om at være den superligaklub med den stærkeste lokale forankring.

- Man kan sagtens være lokalforankret og samtidig hente spillere udenfor lokalområdet.

- Jeg tror også, at man i Sønderjyske skal vænne sig til, at lokalområdet bliver udvidet ud over Aabenraa og Vojens. Det er vi nødt til, siger sportsdirektøren.