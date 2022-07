Tiltale: Mænd skaffede gevær og planlagde drab på 35-årig

Jesper Ehlers Andersen blev ifølge anklageskriftet dræbt af et enkelt skud i hovedet affyret fra et oversavet dobbeltløbet haglgevær, flere slag i hovedet med samme gevær samt flere knivstik i hals nakke og hoved.

Knap ét kilo amfetamin

De tre mænd, som er fængslet i sagen, blev anholdt kort efter drabet. Den ene er som nævnt ikke anklaget for at have haft del i drabet. Han er derimod anklaget for sammen med en af de andre i en periode i foråret 2021 at have opbevaret et haglgevær med ni tilhørende patroner samt 76 patroner til en salonriffel på et loft på sin bopæl i Haderslev.

De tre er desuden alle anklaget for at have besiddet knap et kilo amfetamin med henblik på salg.

Sagen mod de tre bliver indledt 9. september ved Retten i Sønderborg.