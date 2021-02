To mænd fængslet for drabsforsøg på gaden i Haderslev

Artiklen er opdateret 2. februar klokken 17.29: Det fremgik tidligere, at den 34-årige kærede fængslingskendelsen. Det var ikke korrekt og derfor fjernet.

Artiklen er opdateret 2. februar klokken 16.47 med oplysningen om, at de to mænd er blevet fængslet i fire uger.

To 34-årige mænd blev mandag eftermiddag ofre for knivstikkeri, der fandt sted i det centrale Haderslev.

De to mænd blev begge indlagt på hospital, og ifølge Syd- og Sønderjyllands Politi var den ene af mændene i kritisk tilstand sent mandag eftermiddag. Senere mandag aften blev han dog meldt uden for livsfare.

Et par timer efter selve knivstikkeriet fandt sted blev en 41-årig mand anholdt. Han er nu sigtet for drabsforsøg i sagen. Det samme er det ene offer for knivoverfaldet.

Begge mænd blev fremstillet for en dommer i Sønderborg tirsdag eftermiddag, hvor dommeren fængslede begge mænd i fire uger. De nægtede sig begge skyldige, oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi på Twitter.