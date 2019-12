177 glade, håndbold-elskende spillere samles i weekenden

De kalder det selv verdens største landshold, og på lørdag tager de dermed hul på verdens største landsholdssamling.

Lykkeligaen er håndbold for unge med et handicap, og lige nu er der over 800 håndbold-elskende unge, der er med. Lørdag samles 177 af spillerne i Hedensted, når de skal have spillertrøjer og æresbesøg.

- Det bliver én stor highfive-fest, hvor børnene kommer til at føle sig som verdens vigtigste håndboldspillere, siger Rikke Nielsen, der er leder af Lykkeligaen og tidligere håndboldspiller.

Børnene får alle overrakt en specialdesignet trøje og skal have taget portrætfoto. Derefter kan børnene træne med nogle af landets dygtigste håndboldspillere, da de får besøg af Lars Christiansen og Christina Roslyng udover Rikke Nielsen.

- Vi glæder os til, at prominente gæster vil komme og træne og hylde spillerne sammen med os fortæller Rikke Nielsen.

Inden jul er der også landsholdssamlinger i Ølstykke, Aabybro og Nyborg. Herefter skal alle spillernes portrætbilleder samles til ét kæmpe holdbillede.