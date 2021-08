54.000 bilister får ny udsigt - og kommune får 600 arbejdspladser

Byrådet i Hedensted Kommune godkendte i marts salget af grunden til en pris på 23,9 millioner kroner.

- 194.000 m2 er et usædvanligt stort areal til én bygherre, og vi er både stolte over og glade for at kunne imødekomme Normals behov for så stort et areal, der samtidig har en usædvanlig god beliggenhed i forhold til både infrastruktur og rekruttering, sagde borgmester Kasper Glyngø i forbindelse med handlen.

Et grønt lager

Det kommende lager i Hedensted skal erstatte det nuværende Normal-lager i Horsens, som er tre gange mindre, end hvad det nye lager kommer til at kunne rumme.

Bygningen bliver bygget efter bæredygtige principper, som betyder, at der vil være parkeringsfaciliteter op mod 60.000 kvadratmeter med optimale forhold til el-biler og lastvogne. På taget af den store bygning vil der blive opført solceller, så bygningen er selvforsynende, hvad angår strøm i dagtimerne.