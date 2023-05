Bjarne Hansen fik taget kørekortet på grund af sukkersyge - nu må han køre bus igen

- Bjarnes historie viser, at tiden, har overhalet de forældede og meget strikse kørekortregler for mennesker med diabetes, udtaler administrerende direktør i Diabetesforeningen, Claus Richter, i en mail til TV SYD.



Ifølge Diabetesforeningen har mindst 356.000 danskere i dag diabetes, og i 2030 forventes det at gælde for næsten en halv million danskere.

- Nu er de strikse regler for kørsel med bus blevet ændret, men der er stadig alt for restriktive regler for personer med diabetes, når de skal køre andre køretøjer, som har stor negativ betydning for rigtig mange danskeres hverdag, siger Claus Richter.

- Derfor vil vi i Diabetesforeningen fortsætte med at kæmpe for, at andre regler på kørekortområdet, f.eks. til almindelig bil, kommer til at passe til virkeligheden - og et bedre liv med diabetes.