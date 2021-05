Ny fortolkning af reglerne: Sukkersyge Bjarne mister erhvervskørekort og job

For Bjarne Hansen betyder det, at han nu ikke må være chauffør i en bus med plads til ni personer.

Han må dog godt være chauffør for en bus med otte personer. Det kræver kun et almindligt kørekort, og det har han fået fornyet uden problemer.

- Jeg har aldrig nogensinde haft insulinchok på grund af for lavt blodsukker. Jeg har også en måler på armen, hvor jeg hurtigt kan tjekke mit blodsukker på tre sekunder, fortæller Bjarne Hansen.

Han har sågar selv været på Sygehus Lillebælt i Kolding for at få en læge til at vurdere hans helbred.

Her skriver en overlæge, at Bjarne Hansen måler sit blodsukker otte-ti gange dagligt, og at de seneste målinger viser et meget tilfredsstillende niveau.

Diabetesforening vil have vejledning ændret

Og det er ikke kun Bjarne Hansen, der mener, det er forkert, at han ikke kan få fornyet sit kørekort.

Diabetesforeningen mener, at personer med sygdommen generelt er underlagt helt urimeligt strenge regler for at erhverve og få fornyet sit kørekort.

Det gælder også Bjarne Hansen, der aldrig har haft problemer med at styre sin sygdom.

- Bedre medicin og teknologi til at overvåge blodsukker har ændret det at have type 1-diabetes for mange, og de bør individuelt vurderes, før man automatisk forhindrer dem i at varetage visse jobs, siger Helle Vincens Blum, der er politisk konsulent i Diabetesforeningen.

Foreningen mener, at reglerne bør laves om, og at der skal laves mere individuelle afgørelser i sager om kørerkort. Her henviser de til andre lande, der behandler type 1- diabetespatienter anderledes.

For eksempel er personer med type 1-diabetes ikke afskåret fra at blive kommerciel pilot i England, hvis man kan opfylde en særlig sikkerhedsprotokol, oplyser foreningen.



- Det er klart, at trafiksikkerhed vejer tungt, når man tildeler folk kørekort, men personer med diabetes er underlagt nogle unødigt strenge regler, der i nogle tilfælde simpelthen ikke giver mening, siger Helle Vincens Blum.