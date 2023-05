Hundehandler skal flere år i fængsel i historisk sag

Onsdag afsagde Højesteret dom over to hundehandlere fra Kolding og Nordals.

Den ene part fra Kolding fik en ubetinget fængselsdom på tre og et halvt år. Tre af årene er en reststraf for en tidligere dom for narkohandel.

- Det er meget uheldigt, men min klient har hele tiden vidst, at det var en risiko, og han har ikke vurderet den til at være særlig stor.

- Det er selvfølgelig ikke rart for ham, at han nu ser ind i en afsoning på tre og et halvt års fængsel, siger mandens forsvarer, Ole Bjørn Christensen.