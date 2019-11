Havbrugene: Fisk er døde af naturfænomen

I weekenden kæmper havbrugene i Horsens Fjord for at få styr på årsagerne og de store konsekvenser, efter at tusindvis af fisk er døde. Foreløbig tyder det på, at en høj forekomst af alger er skyld i fiskedøden.

- Det er vigtigt at understrege, at det er et naturfænomen, der er skyld i det, siger Niels Dalsgaard, der er bestyrelsesformand for Dansk Akvakultur.

Dansk Akvakultur er en brancheorganisationen for opdrætserhverv for fisk og skaldyr, og de udtaler sig på vegne af havbrugene. Niels Dalsgaard forklarer, at der er kommet en havstrøm nordfra, som har bevæget sig ned langs den jyske østkyst og ind i Horsens Fjord. Strømmen har taget vand med sig, som er koldt og indeholder masser af ilt og salt. Ting som algerne skal bruge for at leve.

Algerne er som sådan ikke giftige, men de kan være så generende for fisken, at den risikerer at dø. Og det er, hvad undersøgelserne tyder på, er sket indtil videre.

- En forfærdelig, ulykkelig situation

Niels Dalsgaard fortæller, at der er er mange fisk lige nu, som er færdigopdrættet og klar til at blive solgt.

- Jeg kender ikke tallene endnu, men det er en forfærdelig, ulykkelig situation. Især for dem der har opdrættet fiskene i to-tre år, og det her så sker.

På havbrugene tjekker de alle burene og tager de døde fisk op. De bliver sejlet i land, hvor de så transporteres videre og bruges til biogas.