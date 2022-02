I dag indsættes omdiskuteret præst: Vil ikke vie homoseksuelle eller fraskilte

Har loven på sin side

Siden 2012 har det været lovligt i Danmark at vie personer af samme køn i kirken. Det er dog stadig op til de lokale sognepræster, om de har lyst til at stå for vielsen. Det er provstens opgave at finde en anden præst til vielsen, hvis en præst siger nej, da man har ret til at blive viet i sin egen sognekirke.