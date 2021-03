Ny præst rykker ved Kristkirkens holdninger, men vil ikke vie homoseksuelle

Vil ikke vie homoseksuelle

Den nye præst vil til gengæld ligesom sine præstekollegaer ved Kristkirken ikke vie homoseksuelle. I 2012 blev det muligt for to personer af samme køn at gifte sig, men præster har, som beskrevet i loven, ret til at afvise at vie homoseksuelle.



- Min holdning er fuldt ud legitim og sikret i loven. Vi er nogen, der har den holdning, at biblen ikke åbner for muligheden at vie to personer af samme køn, siger Jes Nedergaard Espersen og fastslår, at han ikke har yderligere kommentarer på nuværende tidspunkt.

Til JydskeVestkysten siger han dog, at han personligt godt ville vie homoseksuelle, men at han ikke kan på baggrund af det, der står i biblen.