Kinesisk ægtepar må blive i landet under klagesag

Et nyt brev er landet hos Jieyu Zhou og Keqin Song.

Det er besluttet, at selvom de stod til udrejse den 1. marts, må de nu blive i landet i den periode, deres klagesag behandles. De må dog stadig ikke møde op på deres arbejde.

- Det giver ikke rigtig mening, siger Jieyu Zhou, der endnu ikke kan slappe af med tanken om, at det er ulovligt for hende at møde ind på arbejde.

Parret søgte i oktober sidste år om forlængelse af deres opholdstilladelse. Her har Styrelsen for International Rekruttering og Integration kigget på parrets indtægt de seneste 12 måneder op til deres ansøgning. I den periode lever Keqin Songs indtægt ikke op til kravet. Der mangler 20.000 kroner, fordi han blev afskediget under corona.