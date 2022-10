Kinesisk ægtepar mistede alt - nu er den ene i job igen i "vanvittig" position

For Jieyu Zhou har det i forvejen været svært ikke at kunne arbejde i så lang tid, og det har sat sig på helbredet.

- Jeg har følt mig stresset hver dag i de syv måneder. Jeg har fået problemer med helbredet og svært ved at sove. Mit blodtryk er for højt, og jeg tager piller for det, fortæller hun.

Hendes mand Keqin Songs sag er endnu ikke afgjort hos myndighederne. Hun forventer, at han får afgørelsen på klagesagen senest i november måned i år. Indtil da må han stadig ikke arbejde. Hans tidligere arbejdsgiver i Vejle har imidlertid nedlagt hans job, så han skal finde sig et nyt, hvis han får lov.

Glad, men skeptisk

Jieyu Zhou er tilbage som produktionschef, og det glæder Lasse Pedersen. For det havde store konsekvenser for virksomheden, der måtte opsige flere elever, der manglede en faglært chef i deres uddannelse, ligesom der pludselig var ting, der ikke kunne produceres hos Natures Collection, hvilket gik ud over økonomien.