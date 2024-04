Oversvømmede marker forsinker arbejdet og påvirker afgrøderne

- Noget, der koster rigtig meget nedgang i udbytte, er at få sået meget af vårsæden i et dårligt såbed, som man, hvis man begyndte at køre nu, alt andet lige nok ville, siger han.

På Williamsborg ved Hedensted håber de, at maskinerne snart kan blive luftet igen.

- Vi skulle gerne i gang med at så indenfor de næste otte dage. Det håber vi på. Vi skal køre i godt otte stramme dage for at blive færdige med at så de knap 400 hektar, siger Mogens Augustesen.