Turisterne gider ikke turistbureauet - nu vil politikere lukke det

På Juelsminde Strand Camping finder man turistbureauet, som har åbent fra påske til efterårsferien. Her kan turister få informationer om områdets muligheder. I 2016 have bureauet 2497 ekspeditioner, men i 2018 var antallet faldet til 1598 ekspeditioner. Imens stiger antallet af besøgende på visitjuelsminde.dk.

- Vi kan se, at antallet af personer, der bruger turistbureauet er faldende, så det er oplagt at kigge på, om vi kan bruge pengene anderledes, siger Kasper Glyngø (Soc.dem.), borgmester i Hedensted Kommune.

Mandag var turismeindsatsen på dagsordenen, da der var møde i økonomiudvalget i Hedensted Kommune. Her valgte et politisk flertal at anbefale, at 2020 bliver et overgangsår, hvor turistbureauet på campingpladsen i Juelsminde stadigvæk holder åbent, men samtidig arbejdes der med nye løsninger.

Det kan betyde, at turistbureauet ikke åbner igen, efter det er lukker ned for denne sæson. I stedet skal turisterne finde informationer ved informationsfilialer, og så vil kommunen have turistambassadører.

Nye tiltag er kendt fra Horsens

Tidligere i år indgik Hedensted Kommune et samarbejde med Kystlandet, som er et turismesamarbejde, der dækker Odder, Horsens og Hedensted Kommuner. Fra Horsens kender man allerede de turisttiltag, kommunen kigger på, som fremover kan komme til at erstatte turistbureauet.

- Den model, vi har kigget på, har Kystlandet held med andre steder, fortæller Kasper Glyngø.

Informationsfilialerne fungerer ved, at turistaktører kan melde sig som 'Turistinformation', hvor de får en touchskærm, en reol med brochurer, et klistemærke til vinduet, der viser, at man kan finde information her, og så bliver personalet klædt på til at kunne hjælpe turisterne.

Også turistambassadører er kendt fra Horsens. Ambassadørerne kan hjælpe ved events eller i skolernes ferie, og de klædes på til at kunne hjælpe turisterne, der hvor de er. Her er der også kig på at kombinere ambassadørerne med et mobilt turistbureau.

Venstre vil beholde turistbureau

Selvom der i mandags var et politisk flertal for, at turistbureauet i fremtiden skal erstattes med informationsfilialer og ambassadører, så er ikke alle enige i den beslutning.

Venstres to medlemmer af økonomiudvalget, Kirsten Terkilsen og Bent Poulsen, anbefalede, at man beholder det gamle, bemandede turistbureau, som man kender det i dag.

- Vi synes, at det er tidligt i forløbet af skrotte turistbureauet, for vi ved ikke, hvad samarbejdet med Kystlandet indebærer. Vi vil gerne se, hvad fremtiden byder, og vi vil gerne opretholde turistbureauet lidt endnu, og se om det nye samarbejde fungere, siger Bent Poulsen.