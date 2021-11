33 kvinder slog verdensrekord på under 24 timer

Fordelt på seks forskellige hold skulle kvinderne forsøge at ro sig til en ny verdensrekord samtidig med, at de for hver roet kilometer samlede penge ind. Tiden op til forsøget har dog ikke været nem, fortæller hun.

- Vi har brugt flere måneder på at træne op til det, da det er et ret vildt og stort projekt. Det gode formål er noget, der holder os kørende i de 24 timer. Jo flere kilometer vi roer, jo flere penge bliver der doneret, sagde hun og uddybede:

- Der er jo en dybere mening med det hele. Vi roer ikke bare for sjov eller for vores egen skyld, men vi roer for at samle penge ind til børn, der ellers ikke har råd til at gå til deres sportsgren, sagde hun.



En af dem, som er glade for pengene, er formand for Broen i Horsens, Gitte Holgaard.

- Pengene er jo med til at gøre, at vi kan hjælpe flere børn, og det har vi brug for. Broen Horsens har toppet med flere børn end nogensinde. Vi har næsten 700 børn, og vi er vant til at have 550. Så det er mange børn og hver en krone kan vi bruge, så det er dejligt, sagde hun.