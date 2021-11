40 år efter dannelsen er lokalt heavyband stadig toppen: - De gør drenge til mænd

- Pretty Maids gør drenge til mænd.

Sådan siger Lars Cederlund Olesen fra Horsens, der er en af Horsens-bandet Pretty Maids' trofaste fans, der har fulgt heavy metal-bandet siden begyndelsen i 1981.

Covernummeret ’Please Don’t Leave Me’ gjorde bandet populært og sendte dem ud i verden. Bandets storhedstid var op igennem 1980’erne og 1990’erne, hvor bandets medlemmer levede det vilde liv med fans i hele verden.

Pretty Maids formåede dog - modsat mange andre bands - at gøre sig relevante i mange år. Faktisk så mange at de i år kan fejre 40-års jubilæum, hvilket også fejres med udstillingen 'Heavy [Hævi] Horsens', der kan opleves på Horsens Museum fra den 1. november 2021 til 28. februar 2022.

- Jeg husker tydeligt, at min far sagde: ”Du kommer til at vokse fra deres musik og i stedet lære at drikke rødvin og høre opera”. Min far fik til dels ret, for rødvin har jeg lært at drikke - godt og grundigt - men operaen kom aldrig, og Pretty Maids-fascinationen fortsatte, siger Lars Cederlund Olesen.