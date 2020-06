AC Horsens banker de bedste

Lige nu splitter AC Horsens de allerstærkeste hold i fodboldens Superliga lodret op og sender dem hjem som tabere.

Sidst var det nummer to fra toppen, FC København, som den 8. marts måtte forlade mødet med AC Horsens med et 1-0 nederlag, og i går, på anden pinsedag, var det ligaens nummer et, FC Midtjylland, som også fik sig et 1-0 nederlag efter mødet med trænermanager Bo Henriksen på sidelinjen og hans 11 spillere inde på banen.

Tro og energi

Forklaringen er tro og energi, siger manager Bo Henriksen til Horsens Dagblad.

- Vi har en oplevelse af, at vi kan slå hvem som helst. Fodbold er et mentalt spil, og vi fungerer som en enhed, hvor alle arbejder meget hårdt og løber mange meter for hinanden. Det er kun hovederne, der sætter grænser, siger Henriksen.

Derfor er han en meget aktiv træner på sidelinjen. Avisen skriver, at Henriksen uden tilskuere på tribunerne konstant påvirkede spillerne på banen.

Den afgørende forskel

- Vi lavede en del fejl, men vi havde ikke fokus på fejl. Stort set alt, jeg råbte til spillerne, var positivt. Jeg opmundrede konstant, og det samme gjorde de inde på banen. Det gjorde en afgørende forskel. Spillerne fra FC Midtjylland blev frustrerede, når de lavede fejl, det gjorde vi ikke siger Bo Henriksen til avisen.



Lige nu ligger AC Horsens på Superligaens 9. plads. På søndag møder de Brøndby. De ligger fire pladser højere oppe i Superligaen. Endnu.