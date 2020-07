AC Horsens fortsætter sejrstime - Sønderjyske går på ferie med uafgjort

Et sent 3-2-mål mod Hobro sikrede onsdag Horsens førstepladsen i pulje 2 i Superligaens nedrykningsspil.

AC Horsens vandt onsdag aften 3-2 hjemme mod Hobro på et sent sejrsmål af indskiftede Peter Therkildsen.

Med sejren sikrede de guler sig sig førstepladsen i pulje 2 i 3F Superligaens nedrykningsspil med 46 point - et point foran Randers, der må tage til takke med andenpladsen.

Førstepladsen betyder, at Horsens skal sidde over i to runder, da holdet skulle have mødt Sønderjyske i playoff, men sønderjyderne er pillet ud playoffkampene efter holdets pokaltriumf.

Yngste superliga-målscorer

Det 16-årige stortalent Jeppe Kjær satte gang i målscoringen efter syv minutter, da han efter et par fine træk fladt sparkede sit første superligamål ind for Horsens. Dermed blev han Superligaens yngste målscorer i historien.

Kjær er nøjagtig 16 år og 129 dage, og dermed overgår Horsens-talentet den tidligere Vejle-spiller Mads Beierholm, der var 16 år og 263 dage, da han i 2001 scorede i et opgør mod Esbjerg.

Jeppe Kjær blev tidligere på sæsonen Superligaens yngste spiller nogensinde, da han 1. marts som indskifter fik debut på sin 16 års fødselsdag i en kamp mod Randers FC.

Hobro kom foran 2-1, men Horsens kom godt igen og vandt altså 3-2.

Sønderjyske på ferie med point

Sønderjyskes sæson nu færdig, da holdet trækkes ud af Superligaens europaplayoff grundet sidste uges pokaltriumf, som giver direkte adgang til Europa League.

Sønderjyderne havde hele ni ændringer i startopstillingen, men de mange nye spillere gjorde en god figur fra start.

Efter ti minutter fik Lyngby dog en gylden mulighed i form af et straffespark, men Nikola Mirkovic i Sønderjyske-målet reddede Emil Nielsens forsøg.

De fleste gange Lyngby havde optræk til noget i første halvleg, gjorde helt basale fejlafleveringer, at chancerne løb ud i sandet.

Sønderjyske var uhyre nærgående i det 19. minut, da Emil Frederiksen ramte stolpen, men seks minutter senere lykkedes det for gæsterne.

Her kiksede Lyngbys opdækning ved et hjørnespark, og så kunne angriberen Peter Christiansen ugeneret stange Sønderjyske i front.

I det 54. minut kom udligningen, da Magnus Warming med hiv og sving fik styret et indlæg fra venstre side i nettet til 1-1. Lyngby faldt en smule i niveau efter scoringen.

Begge hold havde løse chancer til at tage sejren til sidst, men helt store blev mulighederne ikke, så opgøret endte uden vinder på Lyngby Stadion.

Farvel til Troels Beck

Esbjerg sagde farvel træner Troels Beck med et nederlag på 3-1 på udebane til Randers FC.

Han nåede at hente én sejr og én uafgjort i sine seks kampe i spidsen for vestjyderne.

Dermed holder Esbjerg sommerferie - og kan forberede sig til næste sæson i 1. division. Mens spillerne ferierer, skal klubbens ledelse i gang med at forberede et helt nyt set up og skal bl.a. have fundet en ny træner og sammensat en ny trup.