Bølgerne gik højt: Gymnasieelever sejlede om kap i hjemmelavede både

Fredag dystede gymnasieelever fra Horsens i en hæderkronet tradition.

Udstyret med en krydsfinerplade, strips, fugemasse og et bræt, var eleverne på det tekniske gymnasium Learnmark i Horsens i dag til skolens årlige kapsejlads, der i år har 10 års-jubilæum.

Siden starten af august har Johan Elias Schjællerup og hans holdkammerater været i gang med at bygge båd.

- Vi har prøvet vores bedste for at alt det passer, og vi har tegnet det op i de forskellige programmer, vi bruger i skolen. Om den virker, det ved vi faktisk ikke. Vi har ikke rigtig testet endnu, siger han med et stort smil.

Lappe huller

Kort før starten på kapsejladsen er gruppen samlet rundt omkring deres båd.

- Jeg har været med til at lappe nogle af hullerne, så jeg håber, at der ikke er et eller to steder, vi har misset, siger Mathias Revsbech, der også er med på holdet.