Efter flere overfald i Horsens: Politiet maner til ro

Men Klaus Nielsen kan godt forstå det, hvis forældre er bekymrede for at sende deres børn ud i nattelivet.

- Der har været et par rigtig alvorlig hændelser, som har været med dødelig udgang. Men det er også vigtigt at sige, at det er hændelser mellem personer, der i forvejen kender hinanden. Det er personer, der kommer fra et lukket miljø. De to hændelser isoleret set har ikke betydning for, hvordan trygheden i øvrigt skal opleves i Horsens by, siger han

Flere tryghedspatruljer

For at skabe tryghed vil der fremover være mere politi i det horsensianske natteliv.

- Når borgerne efterspørger det, så sætter vi tryghedspatruljer ind, og det gør vi på nogle bestemte hot spot-områder her i Horsens by. Der er nogle bestemte steder her i sommermånederne, hvor man samles, og hvor man hygger sig også sent på aftenen og natten, og der vil man komme til at se lidt mere politi, end man normalt har gjort, siger han

Og det er Stine Grove glad for at høre.

- Det gør mig da tryg, at de også er opmærksomme på, at der også er nogle problemer. Og det tror jeg da også, vil gøre andre trygge, siger hun.

Imens håber hun, at de mange reaktioner på hendes Facebook-opslag får en virkning hos forældre til unge, der går i byen.

- Det tænker jeg da giver anledning til, at de snakker med deres børn. Og være mere opmærksomme på, at når de tager i byen, så lige give dem en ekstra opringning og sikkert, forhåbentligt også hente dem fra byen, siger hun.