Ejer af omdiskuteret parkeringsplads slår fast, at p-bøde var forkert

- Vi mener ikke, at du som bilist skal have et kontrolgebyr for at holde et stykke uden for parkeringsbåsen på vores parkeringspladser, så længe det ikke er til nogen gene for øvrig trafik og gående, fortæller adm. direktør for AP Ejendomme, Peter Olsson.

I dialog med parkeringsselskab

Peter Olsson fra AP Ejendomme forklarer, at de løbende har en dialog med APCOA, virksomheden, som parkeringsselskabet Europark hører under.

- Vi vil tage en snak med dem om, hvordan vi forventer, at de administrerer vores parkeringsarealer, således som en bruger med rimelighed kan forvente, siger den adm. direktør.