Ekspert mener, at Horsens Kommune har brudt loven

Horsens Kommune undlod at udlevere en central mail, da TV SYD for nylig bad om aktindsigt. Det var et brud på offentlighedsloven, siger mediejurist Oluf Jørgensen.



Mailen blev først udleveret, da TV SYD efterfølgende bad specifikt om netop denne mail, som redaktionen i forvejen havde kendskab til.



Kommunen har et tæt samarbejde med Kolding Kommune om at forhindre, at Syddansk Universitet placerer en ny ingeniøruddannelse i Vejle. Det samarbejde kom i stand efter et møde mellem Kolding Kommune og Horsens’ borgmester Peter Sørensen (S).