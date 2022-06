Hattedame har 133 hatte - her er hendes tre fif til at finde den rigtige hat

Dronningen gav medicin

Ved siden af titlen som landsformand for de danske hatteklubber, arbejder hun som sygeplejerske og har gjort det i 48 år, i langt de fleste iført hat.

Da hun på et tidspunkt arbejdede i Aarhus som ledende sygeplejerske, var der pludselig hastebud efter hende, da en patient nægtede at tage sin medicin.

- Hun ville kun tage sin medicin, hvis hun fik den af dronningen. Og så pegede hun på mig, for hun mente helt bestemt, at jeg måtte være dronningen, griner hun og fortsætter:

- Så jeg sagde til hende, at det var meget vigtigt at tage sin medicin altid, og at man skulle høre, hvad dronningen sagde.