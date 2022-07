Se billederne: Dronningen ankommer til Sønderjylland

Videre til ferie i Gråsten

Efter en kort modtagelse på havnen i Aabenraa kører dronningen videre til Gråsten Torv, hvor hun ankommer klokken 10.45.

Borgmester i Sønderborg Kommune, Erik Lauritzen (S), står klar til at modtage dronningen.

- Vi glæder os til at byde dronningen velkommen til sommerhold i Gråsten og Sønderjylland, når majestæten forlægger sin residens til Graasten Slot. Det er en mangeårig tradition, at den kongelige familie benytter sommerslottet i det sønderjyske, og det betyder meget for sønderjyderne, at dronningen viderefører traditionen med sommerophold på Graasten Slot, for det viser kongefamiliens tætte bånd til landsdelen, siger borgmester Erik Lauritzen i en pressemeddelelse.

Derefter begynder dronningen sit sommerophold på Gråsten Slot, hvor kronprinseparret allerede har befundet sig i en længere periode. Blandt andet var kronprins Frederik til stede i Sønderborg under tredje etape af Tour de France den 3. juli, hvor byen lagde asfalt til afslutningen på etapen fra Vejle.