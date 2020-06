Hold dig fra badning - søen er grøn af alger

Horsens Kommune har sat skilte op ved Blidsø, hvorpå badning frarådes.

- Vi tager regelmæssigt vandprøver for at kontrollere kvaliteten af badevandet, og i den forbindelse kigger vi også på, om der er alger i vandet. Det er tilfældet lige nu i Blidsø. Derfor fraråder vi folk og hunde at bade der, forklarer Kirsten Linå Jensen, ingeniør i Natur og Miljø i Horsens Kommune i en pressemeddelelse.

Blågrønne alger kan være så små, at de er svære at se. Hvis der er mange, bliver det dog tydeligt, fordi algerne farver vandet, danner plamager på overfladen eller fnug i vandet. I de tilfælde skal man være opmærksom og undgå at bade i vandet.

- Generelt skal man altid kigge på det vand, man vil bade i og se, om det er klart. Et gammelt baderåd lyder, at man aldrig skal gå i vandet, hvis man ikke kan se sine tæer, og det er altid godt at rette sig efter, siger Kirsten Linå Jensen.

Hudirritationer og udslæt

Problemet med de blågrønne alger er, at de danner giftstoffer, og derfor kan de i værste tilfælde give en forgiftning, hvis man sluger meget af vandet. Det er dog yderst sjældent, at der sker alvorlige forgiftninger af mennesker. Algerne kan desuden give hudirritationer og udslæt.

De blågrønne alger ses oftere i søer, fordi vandet her indeholder mere næring. Algerne kommer oftest i perioden fra juni til oktober.

- Da vi har set blågrønne alger i én sø, kan vi ikke udelukke, at de også opstår andre steder, og det vil vi selvfølgelig følge i vores kontroller. Folk er også altid velkomne til at kontakte os, hvis de ser alger eller forurening i badevandet, lyder det fra Kirsten Linå Jensen.

Kommunen opfordrer desuden folk til altid at følge den aktuelle skiltning - også selvom der måske ikke er synlige alger.